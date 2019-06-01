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صحة حماة تطلب التعاقد مع 250 عاملا مؤقتا

2019-06-01

حماة-سانا

أعلنت مديرية صحة حماة عن حاجتها للتعاقد مع 250 عاملاً بصفة مؤقتة لمدة شهرين لتعيينهم في مركز البرداء واللاشمانيا بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حكم حزواني رئيس مركز البرداء واللاشمانيا في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم تعيين العمال المؤقتين للعمل في حملة رش المبيدات الحشرية ضد نواقل مرض اللاشمانيا التي ستنطلق في مختلف مناطق المحافظة أواخر الشهر الجاري وتستمر لمدة 45 يوماً مبيناً أنه يتوجب على المتقدم أن يكون قوي البنية ولديه خبرة سابقة في حملات الرش.

ويتم تقديم طلبات الأشخاص الراغبين بالتعيين في حي النصر الصحي حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

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