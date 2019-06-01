(صلاة جنائزية لراحة نفس فلاح إسباني) رواية مترجمة لخوسيه سندير

دمشق-سانا

تؤرخ رواية (صلاة جنائزية لراحة نفس فلاح إسباني) للروائي رامون خوسيه سندير لمرحلة مهمة من تاريخ إسبانيا قبيل الحرب العالمية الثانية.

ترجمت الرواية الدكتورة ريم منصور الأطرش بلغة أدبية شيقة سهلة وعميقة محافظة على روح البيئة الإسبانية بعد تطويعها للقارئ العربي وكأنها تعيد إنتاج العمل الروائي من جديد.

وتدور أحداث الرواية زمن الحرب الأهلية الإسبانية 1936 – 1939 التي شهدت الكثير من الصراعات الدامية بين القيم الراسخة في النفس الإنسانية والميل إلى التحرر والانفتاح.

تقع الرواية الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 109 صفحات من القطع المتوسط .

يذكر أن الروائي سندير المولود في بداية القرن العشرين والمتوفي عام 1982 من أبرز روائيي اسبانيا وتميز بمواقفه المناهضة للاستعمار والديكتاتورية وهو من أكثر الكتاب الاسبان المترجمة أعمالهم إلى لغات أخرى ومن أعماله رواية (إيمان).

أما المترجمة الأطرش فتحمل دكتوراه في الترجمة من جامعة ليون ومن أعمالها الإبداعية (شآم الياسمين) و(إلى آخر الزمان) ومن أعمالها المترجمة مسرحيات (ناتالي ساروت) و (ماهي العلمانية) و(ثمار الذهب).

بلال أحمد

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