صحفية تشيكية: الغرب يدافع عن إرهابيي القاعدة في سورية

براغ-سانا

أكدت الصحفية التشيكية المختصة بالشرق الأوسط تيريزا سبينتسيروفا أن الغرب يدافع عن تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية ولا شيء آخر سواه لافتة إلى أنه في حال سقوطه وتحرير سورية آخر بؤرة للإرهاب في إدلب فإن ذلك سيكون اعترافا آخر بفشل الغرب في سورية .

وقالت سبينتسيروفا في حديثها الأسبوعي لموقع أوراق برلمانية التشيكي اليوم “إنه في حال إرسال الولايات المتحدة المزيد من قواتها إلى سورية فإن هدفها الرئيسي سيكون الوقوف إلى جانب إرهابيي المجموعات الإرهابية في قتالها ضد الجيش العربي السوري” مشددة على أن إخفاء ذلك سيكون صعبا جدا على الرغم من أن وسائل الإعلام الغربية قامت بذلك خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وكان المحلل السياسي التشيكي مارتين كوللير أكد في حديث أدلى به لموقع سفوبودني اونيفرزوم في شباط الماضي أن الولايات المتحدة تخرق بشكل فظ القانون الدولي من خلال استمرار وجودها العسكري غير الشرعي في سورية ودعمها المجموعات الإرهابية المختلفة فيها.

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