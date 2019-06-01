مصرع عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الجوف باليمن

صنعاء-سانا

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء الليلة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن “مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت تجمعات للمرتزقة في جبهة الساقية بمديرية الغيل وجبهة حام بمديرية المتون” مؤكدا مصرع وإصابة عدد منهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية نفذوا في وقت سابق عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في مجمع المتون وكبدوهم خسائر فادحة في صفوفهم ودمروا آليتين.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency