تراجع أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة مع اتساع مخاوف التجارة

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية العالمية بالتهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك.

وذكرت رويترز أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أنهت جلسة التداول منخفضة 38ر2 دولار أي 6ر3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 49ر64 دولارا للبرميل.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 09ر3 دولارات أي 5ر5 بالمئة لتسجل عند التسوية 50ر53 دولارا للبرميل.

وهبط برنت عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 37ر64 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الثامن من آذار بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 41ر53 دولارا للبرميل وهو أضعف مستوى له منذ الرابع عشر من شباط.

وتنهي عقود برنت شهر أيار على خسارة قدرها 11 بالمئة في حين هبطت عقود الخام الأمريكي 16 بالمئة وهو أكبر هبوط شهري للخامين القياسيين منذ تشرين الثاني.

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