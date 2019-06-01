الترجي التونسي يتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا بكرة القدم بعد إلغاء المباراة

تونس-سانا

توج نادي الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا بكرة القدم في مباراته أمام ضيفه الوداد المغربي في مباراة شهدت جدلا تحكيميا وتنظيميا كبيرا وتوقفت لأكثر من ساعة تقريبا.

وافتتح الترجي التسجيل عن طريق اللاعب يوسف البلايلي في الدقيقة 41 من زمن اللقاء وفي الشوط الثاني تمكن الوداد من تسجيل هدف لكن الحكم ألغاه .

ومع اعتراض لاعبي الفريق المغربي رفض حكم اللقاء باكاري جاساما اللجوء إلى تقنية الفيديو “الفار” حيث اندلعت اشتباكات واعتراضات بعدما علم لاعبو الوداد وإدارة الفريق المغربي أن تقنية الفيديو “فار” معطلة بالأساس منذ بداية المباراة.

ووسط تقارير إعلامية عن عودة تقنية “فار” إلى العمل أعلن حكم المباراة إنهاء المباراة وإعلان الترجي التونسي فائزا وحائزا على اللقب الأفريقي.