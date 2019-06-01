فعالية وطنية في حلب بمناسبة يوم القدس العالمي

حلب-سانا

تجمع حشد من أهالي حلب بساحة سعد الله الجابري في فعالية وطنية إحياء ليوم القدس العالمي وتمسكا بقضية فلسطين ورفضا لكل محاولات تهويد القدس المحتلة.

وتضمنت الفعالية عرضا مسرحيا عن عظمة الشهادة في سبيل الوطن وفقرات شعرية وفنية بمشاركة كورال فرقة سيدة الياسمين للأطفال.

وشدد المشاركون على وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي حيث أكد المحامي سالم كريم رئيس فرع نقابة المحامين بحلب أن القدس قبلة العرب ولا يمكن التفريط بها أو المساومة عليها.

من جانبه بين الأب جبرائيل عازار أن القدس حاضرة في قلب ووجدان كل إنسان عربي وفلسطيني كونها حاضنة لأهم المقدسات وتمثل جذورنا وعزنا وفخرنا.

وأشار محمد سلطان زيات ومحمد زين من أهالي حلب إلى أن الفعالية تأتي رفضا لكل محاولات تهويد القدس المحتلة وتأكيدا على أن القدس ستبقى عربية بينما أوضح الطفل قصي نعسان أن الانتصار قريب على كيان الاحتلال الإسرائيلي المحتل بفضل تضحيات شهدائنا.

زينب شحود