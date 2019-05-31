باسيل: متمسكون بحقوقنا في ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة

مدريد – سانا

جدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل تمسك لبنان بحقوقه في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وقال باسيل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل في مدريد اليوم: “لن نعطي أي شيء لإسرائيل بل سنأخذ أرضا كانت مسلوبة وسنحصل على سيادة على منطقة بحرية لبنانية” مضيفا أن “ما يهم هو قدرة لبنان على تحصيل حقوقه وتحقيق مكاسب… ولن نفرط بحقنا بذلك”.

وشدد باسيل على رفض لبنان لتوطين اللاجئين الفلسطينيين ومطالبته بحقهم في عودتهم إلى أرضهم لإنشاء دولتهم في فلسطين.