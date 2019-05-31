بيسكوف: واشنطن تتصرف في سوق الطاقة كما لو أنها في عهود الغرب المتوحش

موسكو-سانا

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف ممارسات الولايات المتحدة في سوق الطاقة موضحا أنه بدلا من المنافسة النزيهة فإن واشنطن “تتصرف كما في عهود الغرب المتوحش”.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة “أر تي” الروسية اليوم ردا على سؤال حول آفاق مشروع “التيار الشمالي 2” “هذا مشروع دولي واسع النطاق يتم تنفيذه لصالح الدول المصدرة والمستوردة للغاز الطبيعي وستكون هذه المبادرة مساهمة كبيرة في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وأيضا منافسا جادا للمنتجين والموردين الأمريكيين لهذا النوع من الوقود”.

وأضاف بيسكوف “بدلا من المنافسة النزيهة يفضلون في الولايات المتحدة التصرف كما في عهود الغرب المتوحش .. كأنهم يسحبون مسدسا من الحافظة ويقولون.. أنتم الأوروبيون ستشترون الغاز الطبيعي لدينا .. نحن لا نهتم بأن هذا الغاز أعلى تكلفة بنسبة 30 بالمئة على الأقل مقارنة مع الغاز الروسي”.

ويتضمن مشروع “التيار الشمالي 2” بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وأكدت روسيا في أيلول الماضي على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن بمقدورها استكمال بناء خط أنابيب “السيل الشمالي2” بمفردها في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المستثمرين الأجانب بشأنه.