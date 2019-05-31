إخماد عدد من الحرائق في دمشق وريفها نشبت ضمن مساحات من الأعشاب اليابسة وأراض زراعية

دمشق-سانا

أخمد عناصر الإطفاء عددا من الحرائق اليوم نشبت في مساحات من الأعشاب اليابسة وأراض زراعية في دمشق وريفها .

وذكر مصدر في إطفاء دمشق لمندوبة سانا أن حريقا اندلع في مساحة من الأعشاب قرب حديقة الحيوانات في منطقة العدوي شمال شرق دمشق جرى إخماده دون وقوع أضرار تذكر وفي الوقت ذاته تمت السيطرة على حريق نشب في أراض تنتشر فيها الأعشاب الجافة على امتداد حي السومرية جنوب غرب دمشق.

وأضاف المصدر أنه تم احتواء حريق وإخماده اندلع في أراض زراعية على طريق تاون سنتر بمنطقة درايا بينما جرى إخماد حريق آخر ضمن أعشاب جافة بالقرب من مركز التدريب الجامعي في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي مشيرا إلى أنه نتيجة الحرارة الشديدة شبت النيران في سيارة خاصة كانت مركونة في حي القزاز جنوب دمشق دون وقوع إصابات.

وتكرر اندلاع الحرائق في الأسابيع الماضية جراء موجة الحر وانتشار الأعشاب الجافة وطال عدد منها أراضي زراعية فيما لم يسجل وقوع إصابات بشرية .