عودة التيار الكهربائي إلى مدينة الشدادي بعد إصلاح وصيانة الأبراج المنهارة

الحسكة-سانا

عاد التيار الكهربائي إلى مدينة الشدادي وقسم من الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة بعد إصلاح الأبراج المنهارة على خط توتر 66 كيلو فولط.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة أن عمليات الإصلاح تضمنت إعادة ترميم الأبراج الثلاثة المنهارة ذات الأرقام “67-68-69” في قرية الرشيدية وتقويتها وإعادة نصبها من جديد وتغذيتها لتزويد محطة مدينة الشدادي بالتيار الكهربائي.

وخرجت الأبراج المذكورة عن الخدمة في الثامن عشر من شهر أيار الجاري بعد إنهيارها نتيجة عاصفة ترابية تعرضت لها المنطقة.

وتشهد مناطق محافظة الحسكة خلال الفترة الحالية تحسنا في واقع التيار الكهربائي نتيجة ازدياد مستوى تخزين المياه في سدي تشرين والفرات.