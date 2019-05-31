ردا على الإجراءات الأمريكية ضد هواوي… الصين تعد قائمة سوداء خاصة بها

بكين-سانا

أعلنت الصين نيتها إعداد قائمة تضم أسماء الشركات الأجنبية التي تضر بالاقتصاد الصيني وذلك ردا على الإجراءات الأمريكية ضد شركة هواوي التكنولوجية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم في بيان منشور على موقعها نقله موقع “روسيا اليوم” أنها ستعد قائمة “المؤسسات عديمة الثقة التي ستضم شركات ومنظمات وشخصيات تنتهك معايير السوق والعقود المبرمة وتعرقل الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية وتلحق أنواعا أخرى من الأضرار بالمشاريع التجارية في الصين ومصالحها الاقتصادية”.

وفي أعقاب إعلان الوزارة الصينية رجحت صحيفة “ذا غلوبال تايمز” التابعة لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أن تلك القائمة السوداء قد تشمل شركتي “غوغل” الأمريكية و”ارم” البريطانية إذ سبق أن جمدتا مشاريعهما مع شركة “هواوي” الصينية العملاقة بطلب من الولايات المتحدة.

ووضعت واشنطن شركة هواوي و70 كيانا تابعا لها ضمن القائمة السوداء مؤخرا وذلك في أعقاب نشر تقرير لموقع عالم التقنية يفيد بأنها تجاوزت شركة آبل الأمريكية في إنتاج الهواتف الذكية لتواجه قيودا عديدة ضمن محاولات أمريكية حثيثة للحد من توسع الشركة التي تقود شركات التكنولوجيا الصينية التنافسية.

من جهتها حركت هواوي دعوى في الولايات المتحدة تطالب فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها من قبل إدارة ترامب في القائمة السوداء الأمريكية ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.