برلماني روسي: سنبقى باستمرار إلى جانب الشعب السوري

موسكو-سانا

جدد إلياس أوماخانوف نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي استمرار بلاده بدعم الشعب السوري وصموده في مواجهة إجراءات الدول الغربية لتسييس ملف المساعدات الإنسانية.

وقال أوماخانوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم إن السياسة والمساعدة الإنسانية هما أمران متناقضان لافتا إلى أن الدول الغربية تدس في هذه المساعدات حسابات سياسية مدروسة وتستخدمها للابتزاز والضغط على أبناء الوطن وفقا لمصالحها الجيوسياسية حتى إذا كان الثمن حياة المدنيين المسالمين ما يبعث على الأسف والإدانة.

وأضاف البرلماني الروسي “إننا نعتز ونفخر بشجاعة وبطولة الشعب السوري وسنبقى باستمرار إلى جانبه”.

وفي مقابلة مماثلة استنكر كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قسطنطين ترويفتسيف موقف الولايات المتحدة الامريكية والنظام التركي الداعم لإرهابيي “جبهة النصرة” في سورية وقال إن “التساؤل الآن يتمحور حول دور الأمريكيين الذين فرضوا الحظر على “جبهة النصرة” واعتبروها قبل روسيا جزءا من تنظيم القاعدة الإرهابي ويحاولون اليوم الدفاع عنها”.

ولفت الخبير الروسي إلى أن دعم النظام التركي لهؤلاء الإرهابيين ناجم أيضا عن أطماعه الواضحة في الأراضي السورية مؤكدا أن مثل هذه الأوهام ستكلف تركيا ذاتها ثمنا غاليا مستغربا محاولات هذا النظام التقرب من روسيا التي تتعاون مع سورية وإيران في محاربة الإرهاب.

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