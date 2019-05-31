تواصل أعمال معالجة الانهيار في طريق بسيقة الغربية باللاذقية

اللاذقية-سانا

تتابع محافظة اللاذقية معالجة الانهيارات التي تضرر منها عدد من الطرقات وتوزعت في مناطق المحافظة الأربع وفق خطة تراعي معالجة الأكثر أولوية ومنها الانهيار الحاصل في قرية بسيقة الغربية على طريق اسطامو الفاخورة والواصل أيضا بين منطقة القرداحة وبلدة صلنفة.

وأوضح مدير الخدمات الفنية باللاذقية المهندس وائل الجردي لـ سانا أن طريق بسيقة الغربية تضرر بمسافة 150 مترا تقريبا وعمق 20 مترا وعرض 40 مترا مبينا أن هذا الانهيار يعد أحد أخطر مواقع الانهيارات التي حصلت بالمحافظة البالغة (52) على مستوى المناطق الأربع (49) منها على طرق محلية و3 على طرق مركزية وذلك نتيجة قربه من مدرسة القرية التي كان من الممكن أن تتأثر من الانهيار في حال التأخر بالمعالجة فضلا عن كونه الطريق الوحيد الذي يخدم عددا من القرى.

وبين الجردي أن المديرية تعاقدت مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية متاع 6 للمعالجة التي تم البدء بها منذ عشرين يوما تقريبا بعد أخذ سبورات من تربة الموقع حيث تم حفر الموقع بالكامل للوصول إلى خط الانزلاق.. وتقوم الآليات بحفر قاعدة صخرية بعرض مترين وعمق مترين لوضع حماية تليها أعمال تدعيم المنحدر عن طريق مصاطب صخرية بدءاً من قدم المنحدر وهو عبارة عن قاعدة صخرية ثم مصاطب صخرية لإعطاء ميول جانبية للطريق لمعالجته مع عمل مساحات جانبية للطريق لمنع أي عبث بجوانب الطريق مستقبلا مشيرا إلى أن إنجاز هذه المعالجة سيتم خلال شهرين.

ولفت الجردي إلى أن معالجة الانهيارات بشكل عام تأخرت بفعل الظروف الجوية إذ كانت هناك هطولات مطرية غزيرة استمرت حتى بداية الشهر الحالي عازيا السبب في معظم الانهيارات إلى جانب الأمطار الغزيرة استصلاح الأراضي المجاورة للطرق العامة ولا سيما في هذا الطريق حيث تنخفض الأرض المجاورة له بما يعادل عشرين مترا واستصلاحها يشكل خطرا على الطريق إلى جانب التعديات على المجاري المائية الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعضها وتحولها إلى مجار أخرى غير ملحوظة ما أدى إلى فقدان الطرقات لثباتها وحدوث انهيارات فيها.

ووفق مدير الخدمات الفنية بالمحافظة فإنه تم رصد مبلغ 600 مليون ليرة سورية من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمديرية لمعالجة الانهيارات.. ليتم التعاقد مع كل الشركات الإنشائية عن طريق المناقصات لمعالجة المواقع المتضررة لافتا إلى أن المديرية تتابع معالجة الانهيار في موقع شلالات وادي القلع وخلال اليومين القادمين ستتم المباشرة بمعالجة الانهيار في طريق المزيرعة عند مفرق قرية العامرية.

من جهته لفت المهندس زهير تفاحة مدير مشروع معالجة الانهيار في بسيقة الغربية إلى أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعاقدت مع مديرية الخدمات الفنية لتنفيذ هذه المعالجة بعد أن قدمت دراسة متكاملة لها حيث تم البدء بالجانب الأكثر خطورة منه والتي جاءت على 80 مترا من أصل 150 مترا عبر حفر وترحيل التربة المشبعة بالمياه للوصول إلى قدم المنحدر وبعدها سيتم تراكم الصخور على طبقات تتألف من طبقة صخور وطبقة بقايا للفلترة وتلافي تسرب المياه مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل جيد وضمن المدة المحددة للتنفيذ.

بسام الإبراهيم