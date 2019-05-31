الأمن الإيراني يحبط مخططاً إرهابياً للاعتداء على مسيرات يوم القدس

طهران-سانا

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة كردستان الإيرانية علي أزادي عن إحباط مخطط إرهابي للاعتداء على مسيرات يوم القدس العالمي في مدينة سنندج غرب إيران واعتقال ثلاثة من العناصر الرئيسيين في هذا المخطط.

وقال أزادي إنه عقب الحصول على معلومات بشأن تسلل مجموعة إرهابية بهدف القيام بأعمال تخريبية وإرهابية خلال مسيرات يوم القدس العالمي بادرت قوى الأمن الداخلي إلى اتخاذ التدابير اللازمة وبدء عمليات الرصد الأمني وتمكنت خلال عملية أمنية خاطفة من اعتقال ثلاثة من العناصر الرئيسية للزمرة الإرهابية قبل أن تقدم على أي عمل إرهابي.

وأشار إلى ضبط ثلاث بنادق كلاشينكوف و13 مخزن رصاص وكمية كبيرة من الذخيرة بحوزة الزمرة الإرهابية.

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