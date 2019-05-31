إدانة فلسطينية لمخطط إقامة مئات الوحدات الاستيطانية بالقدس

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 508 وحدات استيطانية في مدينة القدس المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن المخطط جزء من إجراءات الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة عبر عزلها عن محيطها وتهجير الفلسطينيين منها.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان والوقوف في وجه الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها .

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 805 وحدات استيطانية لتوسيع مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.