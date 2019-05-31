موسكو تطور مجموعة صاروخية جديدة

موسكو-سانا

يواصل مكتب تصميم التقنيات العسكرية في مدينة تولا الروسية العمل في مشروع إنشاء آلية قتالية جديدة مسلحة بالصواريخ.

وأكد مسؤول شركة “روستيخ” الحكومية التي تتولى الإشراف على قطاع التكنولوجيا العسكرية في روسيا لوكالة نوفوستي مواصلة العمل في مشروع “بولات”.

وأشار المسؤول إلى أن المشروع يتضمن إنشاء منظومة الصواريخ الموجهة التي تفي بمتطلبات العصر المستقبلي لافتا إلى أن منظومة بولات تضم 8 قواذف صواريخ مخصصة لتدمير مرابض النيران والآليات المدرعة الخفيفة والآليات القتالية غير المدرعة.

ويملك الجيش الروسي منظومة صواريخ خصصت لنفس الغرض هي كورنيت.