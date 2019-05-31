مقتل تسعة أشخاص وإصابة ستة بتفجير سيارة في كابول

كابول-سانا

قتل تسعة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح اليوم جراء تفجير بسيارة مفخخة استهدف قافلة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أفغان قولهم إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية في كابول ما أدى لإصابة أربعة جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الإصابات في ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين فيما قال متحدث أمني أفغاني: “نحو تسعة أشخاص قتلوا وأصيب ستة مدنيين جراء التفجير”.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير السيارة المفخخة.

وقتل ستة أشخاص وأصيب ستة آخرون أمس جراء تفجير بالقرب من مركز تدريب عسكري بالعاصمة الأفغانية كابول.