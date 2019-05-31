الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة يوم القدس العالمي

القدس المحتلة-سانا

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الستين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “يوم القدس العالمي”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها الفلسطينيين للمشاركة اليوم في جمعة “يوم القدس العالمي” تأكيدا على أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين رغم ما تتعرض له من مؤامرات أمريكية إسرائيلية وعلى أن المقاومة هي الخيار الوحيد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني .

وأكدت الهيئة استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها بإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على القطاع وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 306 شهداء إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

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