31 أيار 2013- شرطة النظام التركي تقمع المتظاهرين بحديقة غيزي في ساحة تقسيم في اسطنبول

دمشق-سانا

1535- انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بهدف احتلالها.

1910 – استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.

1924 – الصين والاتحاد السوفييتي يوقعان اتفاقا ينص على أن منغوليا الخارجية جزء لا يتجزأ من الصين.

1931 – أربعون ألف قتيل جراء زلزال ضرب كويتا في باكستان.

1934 – الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة.

1934 – الطائرات الإنكليزية تقصف مدينة السليمانية شمالي العراق.

2002 – افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشر والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.

2010 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم سفن أسطول الحرية الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر ما أدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.

2010 – الرئيس الألماني هورست كولر يستقيل من منصبه بعد الإدانة الواسعة التي تعرض لها بسبب تصريحات أطلقها حول الدور الاقتصادي والمالي لتدخل بلاده العسكري في أفغانستان.

2013- شرطة النظام التركي تقمع المتظاهرين بحديقة غيزي في ساحة تقسيم في اسطنبول بهدف إنهاء حركة الاحتجاج ضد حكومة أردوغان.

من مواليد هذا اليوم…

1469 – الملك مانويل الأول ملك مملكة البرتغال الـ 14.

1911 – موريس آلياس اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1988.

1931 – جون روبرت شريفر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1972.

من وفيات هذا اليوم…

1832 – إيفاريست جالوا عالم رياضيات فرنسي.

1986 – جيمس رينوتر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

2006 – ريموند ديفيس عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.

أعياد ومناسبات…

اليوم العالمي للكف عن التدخين.