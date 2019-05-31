استشهاد يمني جراء قصف قوات العدوان السعودي على صعدة

صنعاء-سانا

استشهد مدني يمني جراء قصف قوات العدوان السعودي لقرى في محافظة صعدة اليمنية فيما أصيب آخر برصاص المرتزقة في محافظة الحديدة.

وذكر موقع المسيرة نت أن يمنيا استشهد إثر قصف صاروخي ومدفعي نفذه العدوان السعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية في صعدة مشيرا إلى إصابة شخص آخر برصاص مرتزقة العدوان في قرية المنقم بمديرية الدريهمي في الحديدة.

وكان طفلان يمنيان أصيبا بجروح السبت الماضي إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في صعدة كما أصيب فتى برصاص المرتزقة في مديرية الحالي بالحديدة.