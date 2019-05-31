مرشحة للرئاسة الأميركية:لولا حصانة ترامب لكان الآن مقيدا بالأصفاد

واشنطن-سانا

أكدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية اليزابيث وارن أنه لو لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محصنا بالرئاسة لكان اليوم “مكبلا بالأصفاد ومتهما بإعاقة العدالة”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وارن قولها لبرنامج “ذا فيو” على شبكة “آي بي سي” التلفزيونية: “لو ترامب كان مجرد أي شخص آخر غير رئيس الولايات المتحدة لكان اليوم مكبلا بالأصفاد ومتهما” داعية إلى فتح تحقيق لعزله غداة نشر المحقق الخاص روبرت مولر تقريره المكون من 448 صفحة في 18 نيسان الماضي.

يشار إلى أن مولر خلص بعد تحقيق استمر لعامين إلى عدم وجود دليل على تعاون مباشر بين ترامب وموسكو بينما أكدت روسيا مرارا أن الاتهامات بمحاولتها التأثير على سير الانتخابات الأمريكية لا أساس لها وتعود إلى المنافسة السياسية الحادة داخل الولايات المتحدة.

وكانت وارن أول من طالب علنا من بين عدد من النواب الديمقراطيين باطلاق اجراءات العزل ضد ترامب بينما أكدت مؤخرا رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أن البيت الأبيض يرغب بشدة في إجراءات عزل ترامب لكونها تناسبه سياسياً وأنه غير كفؤ لتولي منصبه كرئيس للولايات المتحدة أخلاقياً ولا فكرياً.