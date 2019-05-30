مقتل 3 عراقيين وإصابة 16 جراء تفجيرات إرهابية في كركوك العراقية

بغداد-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرون مساء اليوم جراء سلسلة تفجيرات إرهابية بعبوات ناسفة شهدتها محافظة كركوك شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله إن “حصيلة التفجيرات بعبوات ناسفة والتي استهدفت مناطق متفرقة من كركوك ارتفعت إلى ثلاثة قتلى و16جريحا” مضيفا إن “الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب العدلي”.

من جهتها أشارت خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أن ست عبوات ناسفة انفجرت اليوم في مناطق متفرقة من كركوك.

وكان عنصران من القوات العراقية المشتركة قتلا وأصيب ثالث أمس الأول جراء انفجار إرهابي بسيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة الجزيرة شرق ناحية بروانة الواقعة بين قضاءي حديثة وبيجي في الأنبار.