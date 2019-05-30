السفير الإيراني في بيروت: محور المقاومة أقوى من أي زمن مضى

بيروت-سانا

أكد السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا أن خيار المقاومة هو الكفيل بالتصدي للممارسات العدوانية الأمريكية التي تسعى إلى طمس حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح فيروزنيا في كلمة له في بيروت اليوم أن بلاده لن تسمح بحال من الأحوال لأميركا بأن تحقق مخططاتها المشؤومة من خلال فرض العقوبات الظالمة والتهويل بالحرب على الشعب الإيراني وأنها ستستمر في دعمها الشامل للمقاومة في لبنان وفلسطين وإفشال كل المشاريع الأميركية والصهيونية في المنطقة.

وبين فيروزنيا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهلت كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأنكرتها من خلال صفقة القرن المشؤومة وتعمل في الوقت عينه على تنظيم مؤتمر اقتصادي في البحرين من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد فيروزنيا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة أقوى من أي زمن مضى وعلى أتم الجهوزية والاستعداد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كلها.