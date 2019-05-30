ابتكار طريقة جديدة لعلاج الربو

بروكسل-سانا

ابتكر علماء معهد التكنولوجيا الحيوية التابع لجامعة غينت البلجيكية أجساما مضادة تذوب في بلورات مادة “شاركو لايدن” التي تسبب التهاب القصبات الهوائية عند المصابين بالربو.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن العلماء اختبروا هذه الأجسام المضادة على فئران مخبرية فظهر أن البلورات ذابت خلال دقائق وتحسنت بعدها حالة الفئران.

ويعتقد الباحثون أن هذه الطريقة ستساعد على خلق طريقة جديدة لعلاج الربو.

وقال البروفيسور بارت لامبريشتن إن هذه الطريقة لا تشفي تماما من مرض الربو ولكنها ترفع فعالية العلاج بشكل كبير.