جيش النظام التركي يقر بمقتل جنديين له شمال العراق

أنقرة-سانا

أقر جيش النظام التركي بمقتل جنديين تركيين جراء هجوم شنه مسلحون شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي إن جنديين تركيين قتلا متأثرين بجروح أصيبا بها إثر انفجار لغم مزروع في منطقة هاكروك شمال العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن جيش النظام التركي شن غارات شمالي العراق مستهدفا مواقع تابعة لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” لافتة إلى مقتل 19 مسلحا منذ بدء تدخلها البري أحادي الجانب في شمال العراق.

وأطلق النظام التركي أمس الأول عملية عسكرية تشمل تدخلا بريا داخل الأراضي العراقية دون تنسيق مسبق مع الحكومة العراقية وذلك في اعتداء جديد على سيادة هذا البلد تحت ذريعة حماية الأمن ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مرارا على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدوانا على العراق وانتهاكا لسيادته وخرقا لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.