إخماد عدة حرائق في السويداء طال بعضها أراضي زراعية

السويداء-سانا

تمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي من إخماد عدة حرائق كبيرة نشبت في مناطق وأراض زراعية ورعوية وحراجية متفرقة بمحافظة السويداء اليوم اتى بعضها على مساحات من محاصيل حقلية من قمح وشعير وأشجار مثمرة وحراجية.

وذكر رئيس مكتب الجاهزية بالمحافظة الدكتور مبارك سلام في تصريح لمراسل سانا أن حرائق متعددة نشبت اليوم في مناطق متفرقة بالمحافظة تعامل معها فوج ووحدات الإطفاء التابعة لمجالس المدن والدفاع المدني وطوارئ الحراج التابعة لمديرية الزراعة وصهاريج مؤسسة المياه بالتعاون مع الوحدات الإدارية والأهالي وآلياتهم الخاصة أكبرها نشب شرق بلدة سليم باتجاه أراضي قنوات شرقا وشمالا شمال شرق مدينة السويداء وأتى على مساحات كبيرة تقدر بمئات الدونمات في منطقة تتنتشر فيها أراض حراجية وزراعية وكروم أشجار مثمرة وأراض بور مغطاة بأعشاب يابسة إضافة إلى حريق كبير نشب بأراضي قرى الطيرة وصما وسميع بالريف الغربي أتى على مساحات كبيرة من محاصيل حقلية من قمح وشعير تقدر بمئتي دونم.

بينما ذكر قائد فوج الإطفاء نايف الشعار أن عناصر وآليات فوج الإطفاء بمؤازرة الجهات المعنية والأهالي أخمدت حرائق كبيرة بعضها امتد على مساحات واسعة واستغرق إخمادها عدة ساعات ولا سيما في المناطق ذات الطبيعة الوعرة صعبة الوصول في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأعشاب والحشائش اليابسة بكثافة حيث أتى بعضها على محاصيل قمح وشعير وأشجار مثمرة من زيتون ولوزيات وكرمة وأشجار حراجية ومناطق بور إضافة إلى تعامل الفوج مع أكثر من 18 حريقا نشب في مناطق متعددة في مدينة السويداء وريف المحافظة أغلبها في أعشاب يابسة.

من جهة أخرى أخمدت وحدة إطفاء صلخد ثلاثة حرائق أحدها طال أعشابا يابسة في قرية الغارية في أقصى جنوب المحافظة إضافة إلى حريق محولة كهربائية وأعشاب يابسة في مدينة صلخد بحسب آمر زمرة الإطفاء فيها سمير العوام بينما أخمدت وحدة إطفاء شهبا حريقا نشب بأعشاب يابسة بجانب منزل بالقرب من مدرسة الشهيد مهنا الشحف بالمدينة.

وكانت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي وبمؤازرة من فوج إطفاء درعا تمكنت يوم أمس من إخماد حريق واسع النطاق نشب في منطقة اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي وطال مساحات كبيرة تقدر بنحو 5 آلاف دونم من أراضي قرى وبلدات لبين وجرين وعريقة وداما وأتى على محاصيل حقلية من قمح وشعير وأشجار مثمرة ومساحات رعوية تغطيها الأعشاب اليابسة.

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