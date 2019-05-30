ديوكوفيتش يتأهل للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة

باريس-سانا

تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه اليوم على السويسري هنري لاكسونن بنتيجة 6-1 و6-4 و6-3 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب رولان غاروس.

وفقد ديوكوفيتش تركيزه لفترة وجيزة عندما كسر لاكسونن ضربة إرساله في منتصف المجموعة الثانية لكنه استفاق سريعا ليتقدم بمجموعتين دون رد.

وبلغ لاكسونن المصنف 104 عالميا الدور الثاني مرة واحدة فقط في بطولة من البطولات الأربع الكبرى ولم يجد وسيلة للعودة في النتيجة اليوم حيث كسر ديوكوفيتش إرساله مرتين في المجموعة الثالثة ليحسم الانتصار.

ويسعى اللاعب الصربي المصنف الأول والبالغ من العمر 32 عاما إلى الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته حيث سيواجه في الدور المقبل الإيطالي الصاعد من التصفيات سالفاتوري كاروسو.