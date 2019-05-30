زاخاروفا: السلوك العدواني للولايات المتحدة يتجاوز كل الحدود

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن السلوك العدواني للولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن زاخاروفا قولها اليوم عبر حسابها على موقع فيسبوك “إن السلوك العدواني للولايات المتحدة في العالم يتجاوز كل الحدود التي يمكن تخيلها.. منطقة تلو الأخرى ودولة تلو الأخرى وشعب تلو الآخر يعاني من هذا”.

ويأتي تصريح زاخاروفا هذا رداً على تصريح المبعوث الأمريكي برايان هوك العدائي ضد إيران في وقت سابق اليوم وتهديده بأن واشنطن تتجه لفرض عقوبات على الآلية الأوروبية المقترحة للتعاملات المالية مع إيران لتفادي العقوبات الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا بمقابلة مع المجلة البلغارية “العلاقات الدولية” نشرت في وقت سابق اليوم إلى ضرورة استعادة الثقة في العلاقات الدولية من خلال التخلي عن الأساليب المشينة بالضغط والابتزاز والبدء في بناء التواصل بين الدول على قاعدة المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة مثل المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتسوية السلمية عن طريق الحوار وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية بالقرار 2231 عام 2015 لكن الرئيس الأميركي أعلن في الثامن من أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.