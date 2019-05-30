زاسبيكين: واشنطن وحلفاؤها يعرقلون عودة المهجرين السوريين

بيروت-سانا

أكد السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبيكين أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها يعرقلون عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم ما يزيد من معاناتهم في الأماكن التي يعيشون فيها.

وأكد زاسبيكين خلال لقائه اليوم عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان قيصر عبيد أن سورية حققت انتصارات كبيرة على الإرهاب وهي ماضية في الحرب عليه مشيرا إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة السورية في خطواتها لتطهير كامل أراضيها.

وشدد الجانبان على ضرورة إنهاء معاناة المهجرين السوريين وتخفيف الأعباء التي يتعرضون لها من عراقيل تضعها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وحلفاؤهما.

كما أكد الجانبان أن “صفقة القرن” لن تمر وهي تلقى معارضة دول وقوى وهيئات رسمية وشعبية فلسطينية وعربية ودولية لأنها صفقة تقوم على انتهاك القانون والمواثيق والقرارات الدولية التي تكفل حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم.

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