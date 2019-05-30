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القادري: الجناح السوري في معرض إكسبو الصين فرصة للتعريف بمنتجاتنا الزراعية وجودتها

2019-05-30

بكين-سانا

يواصل الجناح السوري بمعرض إكسبو الصين الذي يقام بالعاصمة الصينية بكين تعريف الزائرين بالمنتجات الزراعية السورية كالزيتون وزيت الزيتون والوردة الشامية والياسمين وغيرها.

وخلال زيارته المعرض واطلاعه على الجناح السوري أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في تصريح له أهمية مشاركة سورية في المعرض لتعريف الدول المشاركة بمنتجاتها الزراعية وجودتها والتأكيد أنها ما زالت مستمرة بالإنتاج وللتعرف أيضا على منتجات تلك الدول.

وأشار القادري إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار بين سورية والصين مؤكدا رغبة سورية بالتعاون مع الجانب الصيني في مواضيع عديدة كالبحوث الزراعية والثروة السمكية.

وكان معرض إكسبو الدولي للبستنة انطلق في ال 29 من نيسان الماضي ويستمر حتى تشرين الأول القادم ويركز على التحول لأسلوب حياة أخضر يساعد البشرية على التكيف مع الطبيعة واحترامها والاندماج فيها بدلا من محاولة تغييرها.

غصوب عبود

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