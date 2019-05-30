رئيس نادي برشلونة يكشف مصير فالفيردي

مدريد-سانا

أنهى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لكرة القدم الغموض والجدل الدائر حول مصير إرنستو فالفيردي المدير لفني للفريق الكتالوني بتأكيده تمسكه بالمدرب الحالي لفريقه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بارتوميو قوله خلال مقابلة مع قناة “إي إس بي إن” الرياضية: “لقد تحدثت عن ذلك (بقاء فالفيردي في منصبه) في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا.. لم نخطط للتعليق على مستقبل فالفيردي بعد عدة اجتماعات داخلية مع نهاية الموسم، لكن غيرنا موقفنا لخفض مستوى الشائعات حول مستقبله”.

وذكرت قناة “إي إس بي إن”، أن إدارة برشلونة عقدت أمس، اجتماعا داخليا آخر، وتمت فيه مناقشة الهزائم الأخيرة لبرشلونة أمام ليفربول (0-4) في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا (1-2)، كما تم اتخاذ بعض القرارات بشأن اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم، والصفقات التي سيبرمه الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب “إي إس بي إن”، فلم يتواجد فالفيردي في اجتماع أمس، كونه يقضي إجازته خارج إسبانيا، وقد أغلق هاتفه، وتم التواصل معه عبر هاتف زوجته، وأكد له مسؤولو برشلونة أنه سيبقى على رأس الإدارة الفنية للـ “البلوغرانا”.