القوات العراقية تقبض على إرهابي في الأنبار

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابي في مدينة الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قولها في بيان اليوم “إن مفارزها في الفرقة العاشرة بالتعاون مع استخبارات الجيش تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة التأميم ب‍الرمادي كان يبلغ تنظيم داعش الإرهابي عن تحركات القطعات الأمنية العراقية” مشيرة إلى أن عملية القبض على الإرهابي تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول من تبقى من إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

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