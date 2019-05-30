76 جنرالا ودبلوماسيا أمريكيا سابقين يدعون ترامب للحوار مع إيران

واشنطن-سانا

طالب 76 جنرالاً ودبلوماسياً أمريكياً سابقين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاج الدبلوماسية سبيلاً في التعامل مع إيران وعدم تصعيد الوضع في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة أصدرها قادة الكلية الأمريكية للأمن القومي من جنرالات وأدميرالات متقاعدين وسفراء ودبلوماسيين سابقين أوردها موقع (كومون دريمز) الأميركي.

وحذر الموقعون على الرسالة من خطورة تصعيد الوضع وانعكاسات ذلك على الولايات المتحدة والمنطقة داعين إلى التواصل والحوار مع إيران واتباع النهج الدبلوماسي للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس أن معيار بلاده في التعامل مع واشنطن هو السلوك العملي وليس تصريحات ترامب والمسؤولين الأمريكيين المتناقضة وقال: “الطريق للتفاوض لن يكون مغلقاً إن تراجعت أمريكا عن تهديداتها وعن العقوبات والتزمت بالاتفاقات الدولية”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية بالقرار 2231 عام 2015 لكن ترامب أعلن في الثامن من أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.

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