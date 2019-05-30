ولايتي: خيار المقاومة السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

طهران-سانا

أكد أمين عام المجمع العالمي للصحوة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي أن الوقائع والمجريات أثبتت أن المقاومة هي الخيار الأفضل والوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن ولايتي قوله في بيان عشية يوم القدس العالمي إنه “وبعد أربعين عاما على المبادرة الاستراتيجية للإمام الراحل الخميني في تسمية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك باسم يوم القدس العالمي أصبح تقارب الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة وتلاحمها أقوى من أي وقت مضى للقضاء على الكيان الصهيوني”.

وشدد ولايتي على أن تبني استراتيجية المقاومة في السنوات الأخيرة أدى إلى إضعاف الكيان الصهيوني الغاصب موضحا أنه كلما مرت الأيام انحسر الهامش الذي كان يستغله هذا الكيان للتحرك والاعتداء على دول المنطقة في مقابل ازدياد قوة المقاومة وصلابتها يوما بعد يوم.

ودعا ولايتي الشعوب الإسلامية والأحرار في العالم إلى المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي للتعبير عن الرفض للسياسات والمخططات الأحادية للصهيونية العالمية والاستكبار العالمي وإعلان الدعم الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم.

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