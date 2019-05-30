مقتل وإصابة 8 عراقيين باشتباكات مع إرهابيي (داعش) بكركوك

بغداد-سانا

قتل عراقي وأصيب سبعة آخرون خلال اشتباكات مع إرهابيي “داعش” في محافظة كركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم إن “أهالي قرية الافتخارات التابعة لقضاء داقوق اشتبكوا مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي خلال محاولتهم التعرض للقرية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين”.

من جهة ثانية دمرت القوات العراقية أربعة أنفاق لتنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء الموصل وقتل جميع من فيها.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة فلول ما تبقى من إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية.

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