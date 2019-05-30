مسارح دمشق تستقبل الأطفال في عطلة العيد بعروض منوعة

دمشق-سانا

عروض مسرحية متنوعة يستعد مسرح الطفل والعرائس بمديرية المسارح والموسيقا في دمشق لتقديمها للأطفال خلال عطلة عيد الفطر.

وقال بسام ناصر مدير مسرح الطفل لـ سانا الثقافية “إن عروض عيد الفطر الموجهة للطفل فرصة ترفيهية لهم خلال عطلة العيد حيث تترافق هذه السنة مع نهاية فترة الامتحانات”.

ولفت ناصر إلى أن العروض ستقام ضمن محافظة دمشق على مسارح الحمراء والقباني والعرائس من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساء طوال فترة العيد.

وبين ناصر أن العروض التي ستقدم هي (الحطاب الطيب) لرشاد كوكش و(حيلة العنكبوت) لجوان جان إضافة إلى إعطاء الفرصة للفرق الخاصة لتقديم عروضها ما يفسح لها المجال للارتقاء بسويتها.

وما يميز هذه العروض بحسب مدير مسرح الطفل إن جميعها دعوات عامة متاحة لكل الأطفال لتشجيعهم وذويهم على الذهاب للمسرح ولا سيما أن هذا الفن في سورية يحقق حضوراً كبيراً وبدأ يحصد الجوائز في السنوات الأخيرة نتيجة الالتزام الأخلاقي لمواكبة ما يريده الطفل.

ميس العاني

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