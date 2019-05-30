مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراض زراعية فلسطينية غرب رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن المستوطنين اقتحموا أراضي واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غرب رام الله واعتدوا على الفلسطينيين وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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