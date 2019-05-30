استعدادات مكثفة بالقطاعات الخدمية في درعا بمناسبة عيد الفطر

درعا-سانا

اتخدت القطاعات الخدمية في محافظة درعا كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر السعيد.

وأوضح مدير مطحنة اليرموك المهندس حميدي الخليل لمراسل سانا أن المطحنة مستمرة في العمل خلال عطلة عيد الفطر لتأمين الدقيق اللازم لعمل الأفران العامة والخاصة مبينا أن جميع الأفران تقوم حاليا باستجرار مخصصاتها لتغطية الاحتياجات خلال أيام العيد.

وأشار الخليل إلى أن كمية التوزيع اليومية للدقيق تصل الآن إلى 200 طن مقابل 60 طنا إلى 90 طنا في الأيام العادية.

بدوره بين مدير فرع الشركة العامة للمخابز محمد القرفان أن المخابز العامة ستتوقف عن العمل في أول أيام العيد حيث ستعود إلى الإنتاج في المساء لافتا إلى الجهود الجبارة التي يبذلها العمال في مجال تأمين مادة الخبز بالجودة المطلوبة.

وأوضح القرفان أن نحو 16 مخبزا آليا واحتياطيا ستواصل عملها بشكل اعتيادي خلال عطلة العيد مؤكدا أن كل مستلزمات صنع الرغيف متوافرة.

من جهته لفت مدير الصحة الدكتور أشرف برمو إلى أن المديرية تعمل في الأعياد على توفير الرعاية الصحية ومتطلبات الاسعاف من تجهيزات وأدوية وتنظم المناوبات اللازمة في المشافي العامة والمناطق الصحية لتغطية كل الحالات المرضية وحالات التسمم والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية اللازمة وتأمين سير العمل في كل الأقسام على مدار الساعة وتوفير الأدوية النوعية والإسعافية والوقائية وخاصة في قسم الإسعاف والطوارئ وأقسام الداخلية المخصصة لاستقبال المصابين بالأمراض المعوية والمعدية.

وأوضح برمو أن المديرية عينت فريقا للتقصي الوبائي للعمل خلال فترة العيد بشكل منتظم وستقوم بمراقبة المطاعم والفنادق والمقاهي ومصانع الأغذية والاستراحات على الطرق العامة للتأكد من توافر الشروط الصحية ومنع الباعة الجوالين من تقديم المشروبات غير المصنعة آليا أو تقديم الخضار الملوثة وغير الناضجة والمأكولات المكشوفة ومراقبة مياه الشرب يوميا وأخذ عينات للفحص الجرثومي عند الاشتباه بوجود تلوث فيها.

ودعا برمو الأطفال إلى عدم ركوب الخيل والشاحنات والأراجيح الخطرة وعدم استعمال الألعاب المؤذية كالمفرقعات والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية نظرا لخطورتها على الصحة العامة مشيرا إلى خطر الأطعمة المكشوفة والمعروضة على الطرقات والمشروبات غير المصنعة آليا على الصحة العامة لما تسببه من أمراض معوية.

قاسم المقداد