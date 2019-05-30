بوتين يقدم مشروع قانون لوقف العمل بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا

موسكو-سانا

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما حول وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة عام 1987.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قوله اليوم: “إن الرئيس فلاديمير بوتين قدم إلى المجلس مشروع قانون فيدرالي حول وقف سريان مفعول المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى” مشيرا إلى أن المجلس سيبحث مشروع القانون وسيحدد مواعيد مناقشته.

ويمنح مشروع القانون الرئيس بوتين الحق في اتخاذ القرار حول استئناف سريان مفعول المعاهدة المذكورة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في شباط الماضي انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ مع روسيا بشكل أحادي فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا القرار يأتي في إطار تنصل إدارة ترامب من الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقيات الدولية.

يشار إلى أن روسيا رفضت مرارا جميع الاتهامات الأمريكية حول انتهاك بنود معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى حيث شدد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كراسوف مؤخراً على أن روسيا لا تقوم بنشر الصواريخ التي يمكن أن تنتهك الاتفاقيات الدولية.