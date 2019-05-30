إخماد حريق في حراج نبل الخطيب بريف حماة الشمالي نشب جراء اعتداءات الإرهابيين بالقذائف الصاروخية

حماة-سانا

أخمدت فرق إطفاء الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة بمؤازرة فرق إطفاء مديرية زراعة اللاذقية والأهالي حريقا ضخما اندلع مساء أمس في حراج قرية نبل الخطيب بريف حماة جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على المنطقة.

وذكر المهندس اوفا وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في تصريح لمراسل سانا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب في حراج قرية نبل الخطيب التابعة لناحية شطحة في ريف حماة الشمالي الغربي وتطويقه بشكل نهائي مبينا أن مساحات الحراج التي اتلفتها النيران الناتجة عن الحريق تقدر بنحو 750 دونما من غابات الصنوبريات.

وأوضح وسوف أن المنطقة التي استهدفتها التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية شديدة الوعورة والانحدار وغنية باشجار الصنوبريات والأعشاب الحولية اليابسة التي شكلت بيئة ملائمة جدا لاندلاع وامتداد النيران علاوة على هبوب رياح شديدة ومتعددة الاتجاهات والتي أسهمت في تأجيج الحريق وعرقلة إخماده.

واعتدت المجموعات الإرهابية أمس بعدد من القذائف الصاروخية على بلدة شطحة شمال غرب مدينة حماة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونشوب حرائق في الحقول الزراعية للأهالي وفي الأحراج بمحيط البلدة.