استلام 220 ألف كيس خيش جديد لزوم عمليات تسويق الأقماح بالحسكة

الحسكة-سانا



استلم فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة الدفعة الثانية من أكياس الخيش الجديدة لزوم عمليات تسويق الأقماح التي ستبدأ خلال الأسبوع القادم.

وبين معاون مدير فرع المؤسسة خالد المحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الدفعة تضمنت 551 بالة تحوي 220 ألف كيس خيش جديد لزوم عمليات تسويق الأقماح مؤكدا الاستمرار باستجرار الأكياس خلال الفترة القادمة في ظل إقبال الفلاحين على شرائها من المؤسسة حيث بلغت الكميات المباعة لغاية تاريخه 443ر1 مليون كيس جديد لزوم تسويق القمح و 334ر396 ألف كيس خيش مستعمل لزوم عمليات تسويق الشعير.

وأشار المحمد إلى أن بيع الأكياس مستمر للفلاحين وفق الكمية التي تحددها مديرية الزراعة وبسعر 700 ليرة للكيس الجديد و 350 ليرة للمستعمل على أن تتم إعادة ثمن الأكياس للفلاحين خلال عمليات صرف قيم فواتير الأقماح والشعير.

يشار إلى أن عدد الأكياس المستلمة في الدفعة الأولى 219 ألف كيس.