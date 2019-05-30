فلاحو السفيرة بريف حلب يبدؤون بحصاد محصول الشعير وسط توقعات مبشرة

حلب-سانا

بدأ فلاحو منطقة السفيرة بريف حلب جني موسمهم الزراعي المبشر بالخير بحصاد حقول الشعير التي ارتفعت إنتاجيتها لهذا العام نتيجة كميات الأمطار الوفيرة حيث انتشرت الحصادات في الحقول المجاورة للمدينة وأريافها.

كاميرا سانا رافقت الفلاحين في أحد الحقول ورصدت عمليات الحصاد وفرحة الأهالي بالغلال الوفيرة حيث أشار رئيس الرابطة الفلاحية بمنطقة السفيرة محمد ناجي حماد إلى أهمية منطقة السفيرة زراعيا وتميزها بزراعة الحبوب ولا سيما القمح والشعير إضافة إلى الخضراوات.

ولفت حماد إلى الجهود الكبيرة التي قدمتها الحكومة لإعادة الحياة لهذه المنطقة وتطهيرها من الإرهاب بفضل سواعد أبطال الجيش العربي السوري ومساعدة الأهالي والفلاحين للعودة إلى منازلهم وأراضيهم وزراعتها.

وأوضح حماد أن كميات الأمطار الهاطلة وعودة قنوات الري للعمل أسهمت في زيادة المساحات المزروعة بالحبوب والتي وصلت هذا العام إلى 14 ألف هكتار من القمح المروي و6 آلاف هكتار من القمح البعل فيما بلغت المساحات المزروعة بمحصول الشعير أكثر من 30 ألف هكتار وتمتد حتى البادية وحاليا بدأت عمليات حصاد الشعير في المنطقة والإنتاج وفير ومن المتوقع إنتاج أكثر من 75 ألف طن لهذا الموسم أما إنتاج القمح فمن المتوقع أن يبلغ أكثر من 60 ألف طن للمروي والبعل.

ونوه بالتسهيلات التي تم تقديمها للفلاحين لتأمين مستلزمات الإنتاج ومنها البذار والسماد إضافة إلى تسهيلات استلام وتسويق المحصول من خلال توفير أكياس الخيش داعيا إلى زيادة كميات المحروقات للمزارعين ولا سيما مادة المازوت والإسراع في تفريغ واستلام حمولات الفلاحين في مراكز الاستلام لتخفيف النفقات عنهم وإيجاد مقاييس جديدة بخصوص محصول القمح لاستلامه في المراكز.

وقال الفلاح ابراهيم حاج مصطفى إن الموسم الحالي جيد وإنتاجه وفير مطالبا بزيادة كميات مادة المازوت الممنوحة للحصادات حيث يتم تسليم كل حصادة ألف ليتر أسبوعيا فيما تستهلك الحصادة يوميا 400 ليتر وهي غير كافية فيما تحدث الفلاح محمد عبد الرزاق الخلف عن زيادة الإنتاجية في الهكتار الواحد والتي تتراوح بين 40 و50 شوالا وسيتم تسليم إنتاج محصول الشعير لمؤسسة الأعلاف فيما يتم تسليم محصول القمح لمراكز مؤسسة الحبوب.

وقال المزارع ابراهيم محمد ابراهيم إنه تم تأمين الحصادات اللازمة لجني غلال الموسم داعيا بدوره إلى زيادة مخصصات المازوت للحصادات فيما أشار سائق الحصادة ناصر العلي إلى أن الموسم جيد لهذا العام ويحرص على التمهل بجني المحصول حرصا على مصلحة الفلاح وعدم هدر الحبوب.

قصي رزوق