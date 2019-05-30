الخارجية الصينية: على واشنطن احترام قوانين السوق

بكين-سانا

طالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية باحترام قوانين السوق والامتناع عن تسييس قضية أسعار صرف العملة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية لو كانغ قوله اليوم نصحت الصين الولايات المتحدة مرارا بأن تتصرف وفق القواعد الدولية التعددية بديلا عن تقييم أسعار صرف عملات البلدان الأخرى على نحو أحادي.

وأضاف إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أم لا هو أمر لا تقرره الولايات المتحدة مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية لها تقييمات موثوقة ورسمية بشأن أسعار صرف العملات في بلدان العالم.

وأكد المتحدث أن الصين تعتزم مواصلة تعميق الإصلاح الموجه عبر السوق فيما يخص سعر صرف عملتها على نحو مطرد ومواصلة تحسين نظام لتعويم سعر صرف يقوم على العرض والطلب في السوق ويستند إلى سلة العملات كما تعمل للإبقاء على سعر صرف رنمينبي مستقرا ومعقولا ومتوازنا بشكل أساسي.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا مؤخرا توترا شديدا بدأ عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على واردات وبضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار وذلك فى محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين باجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من أن المستهلكين والشركات الأمريكية سيقعون ضحية الاستخدام العشوائي لقرار ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية.