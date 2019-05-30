تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي لكرة القدم

باكو-سانا

أحرز تشيلسي لقب مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه الكبير على مواطنه وجاره اللندني أرسنال بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو اليوم.

سجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو وبيدرو رودريغيز وإيدن هازارد (هدفين) في الدقائق 49 و 60 و 65 و 72 بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة.

وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بينما فشل مدرب أرسنال أوناي إيميري في إحراز اللقب للمرة الرابعة بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع اشبيلية الإسباني.