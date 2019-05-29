تجارب شعرية شبابية متنوعة ضمن لقاء شعري بثقافي طرطوس

طرطوس–سانا

قصائد شعرية ونثرية تناولت قضايا وجدانية وغزلية وجدانية لمجموعة من الشعراء الشباب الذين شاركوا في مهرجان الشيخ صالح العلي بدورته الثانية والعشرين ضمتهم صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس ضمن لقاء شعري منوع.

وقدم محمد نزار حسن الطالب في السنة الأولى بقسم اللغة العربية مجموعة من القصائد الوطنية والغزلية إضافة إلى قصيدة “شيء من الغيب” التي حصل من خلالها على المرتبة الثانية بالمهرجان تناول فيها مرحلة الطفولة التي عاشها كل فرد منا ليجد عندما يكبر واقعاً مختلفاً.

ووجد حسن في هذا اللقاء فرصة تدفع الشباب إلى الأمام لينهلوا من معين الشعر والثقافة والدخول إلى قلب الجمهور وتقديم نص شعري يلامس أحاسيسهم ومشاعرهم.

كما قدمت يارا سعود خريجة تجارة واقتصاد نصين نثريين الأول بعنوان “تعالى نكمل اللعبة” يحكي عن الأمنية بعودة الحب بعد الزواج في حين تناول النص الثاني “عودة منتظرة” موضوع المهجرين الذين أجبرتهم الحرب التي شنت على سورية على مغادرة بلدهم ودعوتهم للعودة بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى مناطقهم.

كما قدم علي شاليش الطالب في قسم الهندسة المدنية بجامعة تشرين قصيدتين الأولى بعنوان “كن سعيدا” وهي قصيدة وجدانية تدعو إلى التفاؤل والابتعاد عن التشاؤم رغم ما خلفته الحرب الإرهابية على سورية في حين حملت قصيدته الثانية عنوان “ملاحم النصر” حيا فيها بطولات الجيش العربي السوري وتضحيات الشهداء.