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مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عسير والجوف

2019-05-29

صنعاء-سانا

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان خلال عمليات عسكرية للجيش اليمني في عسير والجوف.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله اليوم أن “الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطوا هجوما لمرتزقة العدوان في جبهة الربوعة بعسير ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم”.

وأضاف المصدر إن وحدة الهندسة للجيش دمرت بعبوة ناسفة رتلا للمرتزقة بالقرب من مجمع المتون في الجوف ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت في وقت سابق اليوم بصاروخ موجه موقعا لمرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران جنوب غرب السعودية وذلك ردا على العدوان المتواصل للتحالف الذي يقوده نظام بني سعود على الشعب اليمني منذ آذار 2015.

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