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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البطريرك كيريل لـ أبناء شهداء سوريين وروس: آباؤكم أبطال
2019-05-29
زيمان:سياسات بعض الدول الغربية في الشرق الأوسط أدت لسقوط الأبرياء
2019-05-29
طهران: ضرورة احترام سيادة سورية وحقها بتطهير أراضيها من الإرهاب
2019-05-28
باحثان روسيان:نهج واشنطن يشجع الإرهابيين بإدلب على التصعيد-فيديو
2019-05-28
مراد: سورية ستنتصر على محاولات كسر صمودها
2019-05-28
حزب مصر العربي الاشتراكي: سورية أفشلت المخططات الصهيوأمريكية
2019-05-28
الشيوعي الكوبي: نعتز بصمود سورية في حربها على الإرهاب
2019-05-28
محليات
حركة نشطة تشهدها أسواق دمشق مع اقتراب حلول عيد الفطر
2019-05-29
3 حزيران آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين
2019-05-29
مجلس الشعب: ذكرى شهداء حامية البرلمان تؤكد أن الشعب السوري حي لا يموت
2019-05-29
الصحة تحذر من إعطاء أدوية سعال تحتوي مادة ديكستروميتورفان للأطفال
2019-05-29
الرحالة عدنان عزام يصل إلى معبر نصيب الحدودي في رحلته باتجاه موسكو
2019-05-29
تمديد مهرجان أهلا بالعيد يومين إضافيين
2019-05-29
التربية: الموافقة على التعاقد مع 864 ناجحاً في مسابقة الفئة الثانية وتعيين 298 من ذوي الإعاقة
2019-05-29
رياضة
بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم ستشهد ولادة بطل جديد
2019-05-29
نادال يتأهل للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة
2019-05-29
بإرادة قوية وطموح كبير..نسور قاسيون يستعدون لوديتي إيران وأوزبكستان-فيديو
2019-05-29
كوريا الجنوبية تحقق فوزا صعبا على جنوب أفريقيا بمونديال الشباب
2019-05-28
الإصابة تغيب لاعب وسط ليفربول كيتا عن نهائي التشامبينزليغ
2019-05-28
الأرجنتين تفوز على البرتغال وتبلغ دور الـ16 لمونديال الشباب
2019-05-28
الروسي خاتشانوف يعبر إلى ثاني أدوار بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
2019-05-28
اقتصاد
المركزي يعدل قائمة المواد التي لها أولوية في تمويل المستوردات
2019-05-29
الاكتتاب على 80 بالمئة من مقاسم منطقة حلس الصناعية بالقنيطرة
2019-05-29
الضرائب والرسوم: تعديل أسس التسجيل في فئتي كبار ومتوسطي المكلفين يوفر الوقت والجهد
2019-05-29
بدء استلام محصول الشعير بعد استكمال الاستعدادات لتسويقه
2019-05-29
المصرف العقاري: عقد لتوريد مئة صراف جديد
2019-05-29
أكثر من 3ر5 مليارات ليرة قيمة مشاريع تنفذها شركة البناء والتعمير بحمص
2019-05-29
تعافي القطاع الزراعي في الزبداني.. استصلاح 1300 دونم وزراعة 18 ألف غرسة مثمرة
2019-05-29
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أسواق دمشق مع اقتراب حلول عيد الفطر
2019-05-29
تصوير: كناز عثمان
2019-05-29
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