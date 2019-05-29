SCS-NET
الشريط الأخباري

أسواق دمشق مع اقتراب حلول عيد الفطر

2019-05-29

تصوير: كناز عثمان

انظر ايضاً

نسور قاسيون يستعدون لوديتي إيران وأوزبكستان

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved