حركة نشطة تشهدها أسواق دمشق مع اقتراب حلول عيد الفطر

دمشق-سانا

أجواء مميزة وحركة شراء نشطة خاصة في ساعات الليل تشهدها أسواق دمشق مع اقتراب حلول أيام عيد الفطر المبارك حيث يحرص المواطنون على شراء حاجاتهم الأساسية لهذه المناسبة.

كاميرا سانا جالت في عدد من أسواق دمشق حيث لفتت السيدة ميساء إلى أنها بدأت منذ منتصف الشهر المبارك بتحضيرات العيد الذي يجمع الأهل والأصدقاء فيما بينت السيدة هدى أنها وابنتها تتجولان في السوق لشراء مستلزمات العيد والملابس الجديدة.

الشاب فادي الذي يقوم بشراء لوازم العيد برفقة والدته أعرب عن سعادته بالأجواء المميزة التي تعيشها أسواق دمشق فيما أشارت مريم سويداني إلى أنها قدمت وبناتها لتشتري لهن حاجاتهن من الملابس والمواد الأولية لصناعة حلويات العيد.

من جهته أوضح عماد هنوم صاحب محل ألبسة في منطقة الطلياني أن الأسواق تشهد حركة نشطة في الأيام الأخيرة من الشهر المبارك حيث تتفرغ العائلة لتامين متطلبات العيد وشراء الملابس الجديدة لأطفالها خاصة بعد انتهاء فترة الامتحانات فيما بين أنيس عجان العامل لدى أحد المحال التجارية في شارع الحمراء أن المحلات تفتح بعد الإفطار من الساعة العاشرة وحتى الثانية ليلاً لتلبية حاجات المواطنين وتمكينهم من شراء مستلزمات هذه المناسبة.

شروق العمري

تصوير: كناز عثمان