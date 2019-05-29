موغيريني: مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي توقفت فعليا

بروكسل-سانا

أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد توقفت فعليا ولا يمكن النظر حاليا في إمكانية حصول تقدم بعد استمرار تراجع الحريات في هذا البلد.

ونقلت وكالة آكي الايطالية عن موغيريني قولها اليوم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل مع المفوض المكلف شؤون التوسيع يوهانس هان بعد مناقشة التقرير السنوي لسياسة الجوار في دول البلقان وتركيا: “الأوضاع الحالية في تركيا وتصرفات الحكومة التركية والمعطيات العملية المتوافرة لدى بروكسل تؤكد صحة الموقف الأوروبي” مشيرة إلى أن “تركيا واصلت الابتعاد عن الاتحاد مع تراجع خطير في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم أن القضاء التركي شهد تراجعا خطيرا وأن الحريات السياسية والاقتصادية في تدهور مستمر.